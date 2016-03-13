При пожаре в одном из садовых домов Нижнего Тагила погибло 7 кошек
13 марта 2016, 13:00ПроисшествияПавел Щербина
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Пожар произошёл в пятницу в коллективном саду «Леба».
Сюжеты: Нижний Тагил
ИА «Все новости», ссылаясь на информацию МЧС, сообщает о том, что причиной пожара стало короткое замыкание. Дело в том, что в дачном доме пенсионерки жило 7 кошек. Одна из них привыкла пользоваться старым стабилизатором в качестве туалета. Из-за попадания жидкости в стабилизатор произошло короткое замыкание, в результате которого взорвался ламповый телевизор. Далее пламя распространилось по строению на площадь в 70 квадратных метров.
В ликвидации пожара принимали участие 11 огнеборцев и три единицы спецтехники.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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