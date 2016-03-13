Суд Нижнего Тагила отправил за решётку мужчину, оскорбившего сотрудников транспортной полиции
Управление на транспорте МВД РФ сообщает, что в ноябре 2015 года 22-летний мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции Нижнего Тагила за мелкое хулиганство.
Задержанный был возмущён этим, не скрывая своего негодования, молодой человек публично осыпал оскорблениями полицейских.
Полицейские не оставили без внимания неподобающее поведение задержанного. Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в публичном оскорблении представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ), приговорив к 480 часам обязательных работ.
Этим бы всё и ограничилось, но дело в том, что мужчина является ранее судимым, за его плечами условный срок за имущественные преступления. Суд принял решение заменить условный срок реальным и по совокупности преступлений мужчина был приговорён к тюремному заключению сроком 2 года и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.
© Эрик Х., TagilCity.ru