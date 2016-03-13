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Суд Нижнего Тагила отправил за решётку мужчину, оскорбившего сотрудников транспортной полиции
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Суд Нижнего Тагила отправил за решётку мужчину, оскорбившего сотрудников транспортной полиции

13 марта 2016, 14:00ПроисшествияПавел Щербина
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