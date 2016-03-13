Суд Нижнего Тагила отправил за решётку мужчину, оскорбившего сотрудников транспортной полиции

Полицейские не оставили без внимания неподобающее поведение задержанного. Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в публичном оскорблении представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ), приговорив к 480 часам обязательных работ.

Этим бы всё и ограничилось, но дело в том, что мужчина является ранее судимым, за его плечами условный срок за имущественные преступления. Суд принял решение заменить условный срок реальным и по совокупности преступлений мужчина был приговорён к тюремному заключению сроком 2 года и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.