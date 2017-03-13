4 человека пострадали при столкновении 4 транспортных средств на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле со стороны улицы Бригадная в сторону улицы Челюскинцев двигался «ГАЗ-322132». У дома №20 он совершил наезд на стоящий «PEUGEOT» рассказали редакциии TagilCiyt.ru в ГИБДД.