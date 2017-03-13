Два человека попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара на ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле

Как пишут «Все новости», площадь возгорания составила 25 кв. м. Было задействовано 4 единицы пожарной техники и 10 единиц личного состава. Всего эвакуировано 25 жильцов, трое – по лестничным маршам.

Пожар в квартире произошел из-за непотушенной сигареты. Хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками и уснул во время курения. Мужчина проснулся от едкого дыма, открыл окна, тем самым усилив горение, сообщил соседям о возгорании и сел ждать огнеборцев на лестничном пролете.

Пожарных вызвали жители дома. Хозяин квартиры не предпринимал попыток самостоятельно справиться с огнем. Двое жителей подъезда отправлены в больницу с сильным отравлением.