Два человека пострадали в аварии легковушки и маршрутки по пути из Нижнего Тагила в Усть-Утку (ФОТО)
13 марта 2017, 08:50Происшествия
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Вчера, 12 марта, на трассе «Нижний Тагил – Усть Утка» произошло ДТП, в котором пострадали двое пассажиров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что это случилось на 18 километре автодороги.
При совершении разворота водитель на Mercedes Benz столкнулся с ВАЗ-21120. Русское авто следовало в попутном направлении.
В результате аварии пострадали 37-летний и 31-летний пассажиры ВАЗа. Обоим диагностировали ссадины, ушибы лица. Они были доставлены в ЦГБ №2, передает отделение пропаганды города.
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Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила
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