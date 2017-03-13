Екатеринбуржец не мог выбраться из горящей квартиры из-за решеток на окнах: помогли полицейские (ФОТО, ВИДЕО)
13 марта 2017, 09:25Происшествия
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В минувшие выходные полицейские в Екатеринбурге спасли мужчину из горящей квартиры. Спасательную операцию сняли очевидцы и выложили видео в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Горела квартира на втором этаже, на окнах были решетки, и 45-летний житель не мог покинуть место пожара.
Полицейские, как пишет Е1, прибыли на место инцидента раньше пожарных и приняли решение спасать погорельца. Один из правоохранителей забрался на крышу патрульной машины и отогнул решетку.
Спасенный мужчина пребывал в шоковом состоянии и был госпитализирован. До приезда огнеборцев правоохранители эвакуировали всех жильцов горящего подъезда.
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Фото, видео: E1.RU
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