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Пешеход госпитализирован с серьезными травмами головы и переломом ноги после ночного ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пешеход госпитализирован с серьезными травмами головы и переломом ноги после ночного ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 марта 2017, 16:15Происшествия
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