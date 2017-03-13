Пешеход госпитализирован с серьезными травмами головы и переломом ноги после ночного ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 марта ночью, в 02:15, на проспекте Мира в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта», в котором пострадал человек.

62-летний водитель, находившийся за рулем отечественного авто, допустил наезд на пешехода – 34-летнего мужчину, который пересекал дорогу в месте нерегулируемого перехода.

Пешеход получил серьезные травмы головы и перелом костей голени, после чего был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы №1.

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД