Прокуратура начала проверку по факту застрявших на колесе обозрения женщины с трехлетним ребенком в Верхней Пышме

Вечером 11 марта местная жительница 29 лет со своим ребенком пришли покататься на «Колесе обозрения», расположенном в Верхней Пышме.

Во время совершения обзорных кругов смотритель аттракциона отключил механизм, и колесо остановилось. Кабина, в которой находились мать с ребенком, находилась далеко от земли и спуститься самостоятельно они не могли.

Женщина вызвала сотрудников экстренной службы, которые и помогли спуститься матери с ребенком: колесо было запущено. Все это заняло один час, который женщина и малолетний ребенок провели на высоте.

При проведении медицинского освидетельствования было обнаружено, что в крови смотрителя аттракциона содержится 0,06 промилле алкоголя.

В дальнейшем прокуратура выяснит, были ли соблюдены законодательство и требования, регулирующие работу аттракциона.

По результатам проверки будет принято решение о передаче материалов дела в СКР. Тогда следователи будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего ЧП.