Пропавшая модель из Екатеринбурга задержана в Иордании за эскорт-услуги

Напомним, с 4 марта девушка перестала выходить на связь, рассказала ее мама Ирина . Известно, что в Бахрейне Мария работала в клубе барменом. Судя по данным со страницы Марии Сазоновой, девушка работает моделью в агентстве Creepy Sweets. В Свердловской области началась проверка по данному факту. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию через зарубежных коллег.

Оказалось, что в Иордании девушка оказывала эскорт-услуги. В скором времени ее отправят в Россию. Однако директор модельного агенства, где она работает, сказал, что увольнять модель не будут, пишет ТАСС.