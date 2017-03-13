Пропавшая модель из Екатеринбурга задержана в Иордании за эскорт-услуги
13 марта 2017, 08:40Происшествия
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Недавно 21-летняя уроженка Екатеринбурга Мария Сазонова бесследно пропала в Бахрейне. На Средний Восток девушка уехала на заработки. Стало известно, что модель задержали в Иордании.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, с 4 марта девушка перестала выходить на связь, рассказала ее мама Ирина. Известно, что в Бахрейне Мария работала в клубе барменом. Судя по данным со страницы Марии Сазоновой, девушка работает моделью в агентстве Creepy Sweets. В Свердловской области началась проверка по данному факту. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию через зарубежных коллег.
Оказалось, что в Иордании девушка оказывала эскорт-услуги. В скором времени ее отправят в Россию. Однако директор модельного агенства, где она работает, сказал, что увольнять модель не будут, пишет ТАСС.
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