Пьяные бомжи подожгли частный дом на ул. Тагильской в Екатеринбурге (ФОТО)
13 марта 2017, 13:50Происшествия
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В минувшие выходные в Екатеринбурге на ул. Тагильская произошел пожар в заброшенном частном доме. Как сообщает Е1, возгорание возникло по вине двух пьяных бомжей.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь возгорания составила 60 кв. м. В тушении огня приняли участие 7 огнеборцев и 2 единицы пожарной техники. Причина пожара будет установлена позже.
Очевидцы инцидента сообщили, что видели выбегавших из дома бомжей. На данной улице много пустующих домов, поэтому их облюбовали бездомные, которые уже не первый раз становятся виновниками возгорания.
Фото: ИА "Ночные новости" / E1.ru
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