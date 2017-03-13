Следственный комитет проверит бездействие органов власти Ревды в отношении агрессивных бродячих собак

Напомним, что в Ревде были неоднократно зафиксированы случаи нападения бродячих собак на детей на игровой площадке и по пути в школу.

В ходе проверки, будет установлено: в каком объеме выполняется отлов безнадзорных животных, какие меры принимаются для обеспечения безопасности горожан.

Ранее жительнице Ревды на обращение в местную администрацию пришел ответ: пока отлов собак производиться не будет, но тендер на отлов размещен на сайте госзакупок.