Следственный комитет проверит бездействие органов власти Ревды в отношении агрессивных бродячих собак
13 марта 2017, 10:30Происшествия
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Следственный комитет обратил внимание на бездействие чиновников Ревды, где бродячие собаки нападают на детей. Будет проведена проверка, пишет портал Ура.ру.
Напомним, что в Ревде были неоднократно зафиксированы случаи нападения бродячих собак на детей на игровой площадке и по пути в школу.
В ходе проверки, будет установлено: в каком объеме выполняется отлов безнадзорных животных, какие меры принимаются для обеспечения безопасности горожан.
Ранее жительнице Ревды на обращение в местную администрацию пришел ответ: пока отлов собак производиться не будет, но тендер на отлов размещен на сайте госзакупок.
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