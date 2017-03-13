Свердловчанин нашел на железнодорожных путях самодельный пистолет (ФОТО)
13 марта 2017, 10:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне в Богдановиче в полицию обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил на ж/д путях самодельный пистолет.
Оружие тут же было направлено на экспертизу, которая показала, что оно находится в рабочем состоянии. Пистолет направлен на утилизацию, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.
В соответствии с действующим законодательством, гражданам, сдавшим в полицию самодельное огнестрельное оружие, полагается денежное вознаграждение.
За данный агрегат мужчина получил 3500 руб.
Фото: ОМВД России по Богдановичскому району
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей