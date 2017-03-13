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Тагильчанин вышел из колонии и тут же ограбил пенсионерку на 1100 рублей: ему грозит до 10 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин вышел из колонии и тут же ограбил пенсионерку на 1100 рублей: ему грозит до 10 лет лишения свободы

13 марта 2017, 16:00Происшествия
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