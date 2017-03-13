Тагильчанин вышел из колонии и тут же ограбил пенсионерку на 1100 рублей: ему грозит до 10 лет лишения свободы

Нижнетагильским полицейским при поддержке бойцов Росгвардии удалось разыскать и задержать ранее судимого за грабежи, кражи и угрозу убийства 29-летнего жителя Тагилстроевского района.

Он подозревается в разбойном нападении на пенсионерку, которая обратилась с заявлением в полицию. Как рассказала потерпевшая, вечером на нее напал мужчина, угрожая ножом, отобрал сотовый телефон стоимостью 1 000 рублей и 100 рублей. К поимке преступника подключили кинолога с собакой по кличке «Матрешка».

Пенсионерка вспомнила, что несколько лет назад видела напавшего на нее мужчину в подъезде своего дома. Был проведен поквартирный опрос. Личность грабителя установили, он был задержан. В этот день подозреваемый освободился из ИК-51 и находился в сильном алкогольном опьянении. При нем обнаружили похищенный телефон и деньги пенсионерки.

За совершение разбоя в отношении женщины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.