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Цыгане устроили самосуд над нетрезвым виновником ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цыгане устроили самосуд над нетрезвым виновником ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

13 марта 2017, 08:10Происшествия
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