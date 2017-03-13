Цыгане устроили самосуд над нетрезвым виновником ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
13 марта 2017, 08:10Происшествия
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Вечером в минувшую субботу, 11 марта, в столице Урала произошло ДТП, один из участников которого устроил самосуд.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что виновника аварии избивали цыгане, которые пришли на подмогу своему товарищу. С места аварии были слышны крики и плач, пишет E1.ru.
Избитый мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести и в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме него в аварии пострадал еще один человек. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты. На месте работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.
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Фото и видео: E1.ru
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