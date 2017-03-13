Женщина в наркотическом опьянении похитила у подростка мобильный телефон в Свердловской области

На место инцидента выехала оперетивно-следственная группа. В этот момент сержант ППС Артем Сысолятин, будучи на выходном, отправлялся на тренировку. Он заметил, как из подъезда выбежала женщина, а за ней подросток - с криками о помощи.

Правоохранитель верно оценил ситуацию и бросился в погоню за подозреваемой. Полицейскому удалось задержать женщину до приезда коллег.

Злоумышленницей оказалась местная жителница 1992 г. р. Она уже была ранее судима, а накануне на нее завели уголовное дело за хищение медоборудования из кареты скорой помощи. На момент хищения женщина находилась в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело.

Артем Сысолятин, как сообщают на официальном сайте МВД по Свердловской области, будет поощрен руководством.