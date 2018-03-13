Мертвый младенец с чулком на шее найден в мусорном баке в Санкт-Петербурге

Утром 12 марта бездомный из Санкт-Петербурга отправился осматривать мусорные баки в одном из дворов. В полиэтиленовом пакете он нашел тело ребенка, вокруг шеи которого был обмотан чулок.

Полицейские выехали на место, им удалось оперативно разыскать мать мертвого ребенка. Оказалось, что у нее уже есть трое детей – старшему 18 лет, младшему – 9. Женщина утверждает, что родила ребенка мертвым у себя дома, после чего выбросила в мусорный бак.

Точная причина смерти младенца будет установлена в ходе экспертизы. По версии следствия, мать задушила своего четвертого ребенка чулком и выбросила в мусор. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пишут «Невские новости».