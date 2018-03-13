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Невьянская артель оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Невьянская артель оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

13 марта, 18:10Происшествия
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