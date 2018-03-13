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Полицейский из Екатеринбурга вымогал 300 тыс. рублей у ИП за изъятый алкоголь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейский из Екатеринбурга вымогал 300 тыс. рублей у ИП за изъятый алкоголь

13 марта, 17:45Происшествия
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