Участковый из Екатеринбурга был пойман с поличным при попытке получения взятки
Старший участковый уполномоченный отдела полиции №7 УМВД РФ по городу Екатеринбургу в скором времени предстанет перед судом по подозрению в получении взятки от местного бизнесмена.
В декабре 2016 года участковый ОП №7 УМВД РФ по Екатеринбургу изъял у индивидуального предпринимателя контрафактный товар. После этого сотрудник полиции, по версии следствия, стал требовать у бизнесмена 300 тыс. рублей, обещая взамен вернуть всё изъятое.
Коммерсант обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Его сотрудники провели спецоперацию, и при попытке получения первой части взятки в размере 50 тыс. рублей, задержали участкового уполномоченного в январе 2017 года.
Полицейскому предъявили обвинения по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». 13 марта 2018 года материалы уголовного дела были переданы в суд для вынесения решения по существу.
© TagilCity.ru