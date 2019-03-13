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300 тысяч на ремонт: в Екатеринбурге глыба льда пробила лобовое стекло машины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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300 тысяч на ремонт: в Екатеринбурге глыба льда пробила лобовое стекло машины

Сегодня, 18:36ПроисшествияФото: E1.ru
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