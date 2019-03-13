300 тысяч на ремонт: в Екатеринбурге глыба льда пробила лобовое стекло машины
Сегодня, 18:36ПроисшествияФото: E1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
13 марта в Екатеринбурге на Honda Civic упала глыба льда, которая повредила крышу, лобовое стекло и капот.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец припарковал автомобиль у дома №57 на улице Куйбышева. Утром мужчина обнаружил машину разбитой. Оказалось, что на нее упала глыба льда.
Ремонта на 300–350 тысяч. Осколки задели еще одну машину, но у нее повреждения меньше, она уже уехала, сказал хозяин поврежденного автомобиля.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
До УК дома мужчина дозвониться не смог, информирует E1.RU.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей