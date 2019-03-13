300 тысяч на ремонт: в Екатеринбурге глыба льда пробила лобовое стекло машины

Екатеринбуржец припарковал автомобиль у дома №57 на улице Куйбышева. Утром мужчина обнаружил машину разбитой. Оказалось, что на нее упала глыба льда.

Ремонта на 300–350 тысяч. Осколки задели еще одну машину, но у нее повреждения меньше, она уже уехала, сказал хозяин поврежденного автомобиля.