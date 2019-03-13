Двое детей травмировались из-за падения снега с крыш зданий в Среднеуральске и Кушве
В Среднеуральске на 10-летнего ребенка упала глыба льда, в Кушве снежный ком упал на трехлетнего ребенка.
Прокуратура Верхней Пышмы проводит проверку по факту травмирования детей из-за падения снега с крыш зданий.
12 марта в Среднеуральске на 10-летнюю девочку упал лед. Ребенок был госпитализирован в ГБ. Дом, который находится на ул. Дзержинского, 32, обслуживала «Управляющая компания «РЭМП – Среднеуральск». В настоящее время правоохранительные органы запросили документы для установления работника, отвечающего за уборку снега с крыши дома.
10 марта в Кушве на трехлетнего ребенка и его мать обрушился снежный ком. У трехлетнего пострадавшего медики диагностировали ушиб левой голени. Дом №15 на ул. Магистральной обслуживало ООО «Уютный дом».
По результатам проверок в отношении управляющих компаний будут приняты соответствующие решения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.