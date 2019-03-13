Двое детей травмировались из-за падения снега с крыш зданий в Среднеуральске и Кушве

12 марта в Среднеуральске на 10-летнюю девочку упал лед. Ребенок был госпитализирован в ГБ. Дом, который находится на ул. Дзержинского, 32, обслуживала «Управляющая компания «РЭМП – Среднеуральск». В настоящее время правоохранительные органы запросили документы для установления работника, отвечающего за уборку снега с крыши дома.