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Двое детей травмировались из-за падения снега с крыш зданий в Среднеуральске и Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое детей травмировались из-за падения снега с крыш зданий в Среднеуральске и Кушве

Сегодня, 19:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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