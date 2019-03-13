ФСБ проводит обыски в кинологическом центре свердловского ГУ МВД

Обыски связаны с бесфигурантным уголовным делом, которое связано с нарушением коррупционного законодательства. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Расследованием дела занимается второй отдел по особо важным делам свердловского СК. Обыски проводились для изъятия документов, которые имеют значение для следствия.