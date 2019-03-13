ФСБ проводит обыски в кинологическом центре свердловского ГУ МВД
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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СКР совместно с ФСБ провели обыски в Центре кинологической службы свердловской полиции.
Обыски связаны с бесфигурантным уголовным делом, которое связано с нарушением коррупционного законодательства. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Расследованием дела занимается второй отдел по особо важным делам свердловского СК. Обыски проводились для изъятия документов, которые имеют значение для следствия.
Также Валерий Горелых пояснил, что о результатах обысков говорить еще рано, так как проверка еще не завершена, пишет URA.RU.
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