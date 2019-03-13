Олимпийский спортсмен Андрей Ануфриенко скончался в Екатеринбурге

Андрей Ануфриенко – участник двух зимних Олимпийских игр, многократный чемпион России, призер европейских и мировых соревнований. Выступал в составе сборных России и СССР. Причина смерти спортсмена не уточняется, он ушел из жизни 6 марта 2019 года. Союз конькобежцев России сообщил о его смерти 12 марта.