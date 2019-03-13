Олимпийский спортсмен Андрей Ануфриенко скончался в Екатеринбурге
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на 49-м году жизни скончался конькобежец Андрей Ануфриенко.
Сюжеты: Екатеринбург
Андрей Ануфриенко – участник двух зимних Олимпийских игр, многократный чемпион России, призер европейских и мировых соревнований. Выступал в составе сборных России и СССР. Причина смерти спортсмена не уточняется, он ушел из жизни 6 марта 2019 года. Союз конькобежцев России сообщил о его смерти 12 марта.
Прощание состоится 13 марта, с 9:45 до 11:00, в городе Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 41/А.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей