Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск
Сегодня, 21:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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8-летний ученик школы № 55 из Нижнего Тагила пропал днем в среду, 13 марта. Ребенка нашли по дороге в Невьянск лишь около восьми вечера.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Взволнованные пропажей сына родители организовали поиски ребенка через соцсети. Имелась информация, что мальчика видели у магазина «Магнит» на улице Парковая около 14.00. Волонтеры планировали искать второклассника в районе близлежащей к школе территории.
Около восьми вечера стало известно, что мальчика сняли с электрички, которая направлялась в Невьянск. Как он там оказался и куда направлялся, неизвестно.
Знакомые рассказали редакции TagilCity.ru, что в семье трое детей, а пропавший мальчик всегда был очень замкнут.
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