Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск

Взволнованные пропажей сына родители организовали поиски ребенка через соцсети. Имелась информация, что мальчика видели у магазина «Магнит» на улице Парковая около 14.00. Волонтеры планировали искать второклассника в районе близлежащей к школе территории.

Около восьми вечера стало известно, что мальчика сняли с электрички, которая направлялась в Невьянск. Как он там оказался и куда направлялся, неизвестно.