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Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск

Сегодня, 21:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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