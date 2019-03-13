Трижды судимый житель Екатеринбурга устроил стрельбу в ночном клубе

По предварительной информации, между посетителями ночного заведения на ул. Радищева, 25 произошел конфликт, в ходе которого один из гостей заведения применил травматическое оружие. На место ЧП выезжал наряд полиции.

Близ заведения в автомобиле со следами побоев был обнаружен 29-летний житель Екатеринбурга, который добровольно передал правоохранителям травматический пистолет.

Мужчина пояснил, что между его другом и посетителями клуба произошла драка, чтобы прекратить конфликт, екатеринбуржец сходил в машину, где у него лежал пистолет, и выпустил в потолок заведения всю обойму. Однако предотвратить конфликт не удалось, и драка в ночном клубе продолжилась, пишет «Комсомольская Правда».

Владелец пистолета был заподозрен в том, что использовал оружие не для самообороны, а из хулиганских побуждений. При этом, он мог нанести вред случайным посетителям клуба и его персоналу,сообщили в полиции Екатеринбурга.

Видео Видео: Ura.ru