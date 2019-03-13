Убивший посетителя повар из Екатеринбурга приговорен к двум годам лишения свободы
За причинение смерти по неосторожности екатеринбургский повар проведет в исправительной колонии два года, а также выплатит 1 млн рублей родственникам умершего посетителя.
В июне 2018 года в одном из баров Екатеринбурга между поваром и посетителем возник конфликт. Закончив работать, сотрудник ресторана встретил данного посетителя на улице. Между мужчинами снова разгорелась ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый нанес удар по лицу потерпевшего, от чего он упал и ударился о тротуар головой. От полученных травм мужчина умер в ГБ уральской столицы.
В ходе проведения судмедэкспертизы, допроса свидетелей и осмотра места происшествия следственные органы доказали причастность повара к смерти посетителя.
Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Помимо этого, мужчина выплатит 1 миллион рублей компенсации морального вреда родственникам умершего, информирует пресс-служба СУ СКР по региону.