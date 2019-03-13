Убивший посетителя повар из Екатеринбурга приговорен к двум годам лишения свободы

В июне 2018 года в одном из баров Екатеринбурга между поваром и посетителем возник конфликт. Закончив работать, сотрудник ресторана встретил данного посетителя на улице. Между мужчинами снова разгорелась ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый нанес удар по лицу потерпевшего, от чего он упал и ударился о тротуар головой. От полученных травм мужчина умер в ГБ уральской столицы.