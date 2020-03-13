В Кольцово из-за сообщения о минировании приземлился самолет из Санкт-Петербурга

Рейс U6173 «Уральских авиалиний» должен быть совершить посадку в Екатеринбурге и потом отправиться в Хабаровск.

По предварительной информации, на место прибыли ОМОН и МЧС.

Из самолета были выпущены все пассажиры, а специалисты провели обыск на борту. По словам пассажиров, информация о минировании не была подтверждена.