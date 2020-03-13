В Кольцово из-за сообщения о минировании приземлился самолет из Санкт-Петербурга
Сегодня, 19:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет, который летел из Санкт-Петербурга, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс U6173 «Уральских авиалиний» должен быть совершить посадку в Екатеринбурге и потом отправиться в Хабаровск.
По предварительной информации, на место прибыли ОМОН и МЧС.
Из самолета были выпущены все пассажиры, а специалисты провели обыск на борту. По словам пассажиров, информация о минировании не была подтверждена.
МЧС и МВД на данный момент не комментируют ситуацию.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей