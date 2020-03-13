В Нижнем Тагиле на Гальянке при строительстве домов обнаружен снаряд

В данное время проводится проверка территории. На месте работают пожарные, полиция, спасатели и сапёры.

Напомним, в ноябре 2019 года во время работ по очистке водопропускной трубы на улице Трудовая рабочими МУП «Тагилдорстрой» был обнаружен снаряд. В ходе проверки выяснили, что корпус минометной мины без взрывателя.