В Нижнем Тагиле на Гальянке при строительстве домов обнаружен снаряд
Сегодня, 15:01ПроисшествияФото: группа "ВКонтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
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Сегодня, 13 марта, в Нижнем Тагиле на ГГМ при строительстве новых домов обнаружен снаряд, сообщает TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Снаряд был найден по адресу Булата Окуджавы, 9.
Обнаружили снаряд при раскопках. Там строительство домов ведётся, сказал Коперкин.
В данное время проводится проверка территории. На месте работают пожарные, полиция, спасатели и сапёры.
Напомним, в ноябре 2019 года во время работ по очистке водопропускной трубы на улице Трудовая рабочими МУП «Тагилдорстрой» был обнаружен снаряд. В ходе проверки выяснили, что корпус минометной мины без взрывателя.
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