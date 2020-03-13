В Нижнем Тагиле вытащили улетевшую в кювет фуру с помощью спецтехники

Напомним, авария произошла сегодня, 13 марта, около семи утра. Водитель большегруза с комбикормом не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Трудности с автомобильным движением продолжались в течении почти 12 часов, пока фура перегораживала дорогу. На месте работал экипаж ДПС.