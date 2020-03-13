В Нижнем Тагиле вытащили улетевшую в кювет фуру с помощью спецтехники
Сегодня, 19:12ПроисшествияФото: ТК «Телекон»
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В Нижнем Тагиле с помощью крана и двух самосвалов, которые предоставило МУП «Тагилдорстрой», на Южном подъезде вытащили из кювета фуру с комбикормом, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, предоставить технику их попросило управление городским хозяйством администрации города.
Напомним, авария произошла сегодня, 13 марта, около семи утра. Водитель большегруза с комбикормом не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Трудности с автомобильным движением продолжались в течении почти 12 часов, пока фура перегораживала дорогу. На месте работал экипаж ДПС.
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Видео: АН «Между строк»
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