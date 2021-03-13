Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией

Сегодня, 20:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана выпустили из ОВД «Гольяново» в Москве. Он обвинен в сотрудничестве с организацией, которая считается нежелательной на территории страны.

Отмечается, что был составлен протокол по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией). Максимальный штраф, который может получить физическое лицо — 15 тысяч рублей.

Собрались депутаты, самые разные. Порядка 200 человек было, муниципальные депутаты и Законодательных собраний, в том числе и из Свердловской области,рассказал Е1 Евгений Ройзман.

Также политик опроверг информацию о том, что его допрашивали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.

В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка,сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Напомним, вместе с Ройзманом полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов.

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