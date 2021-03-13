Лечащего врача обвинили в смерти 37-летней женщины в роддоме Екатеринбурга

Лечащего врача обвинили в смерти 37-летней женщины в роддоме Екатеринбурга

Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Лечащего врача роддома № 20 в Екатеринбурге обвиняют по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей) из-за гибели 37-летней женщины. Планируется, что первое заседание суда пройдет на следующей неделе.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. В роддом прибыла женщина по имени Екатерина. Ранее врачи диагностировали у нее замершую беременность. Чтобы предотвратить воспаление, требовалось удалить плод. Позже Екатерина связалась с мамой и рассказала, что заведующий отделением предложил ей провести медикаментозное прерывание замершей беременности. Процедура привела к тому, что женщина скончалась.

Причиной смерти стал разрыв матки, гиповолемический шок. Екатерина умерла из-за кровотечения, поскольку разошелся шов от предыдущего кесарева. Было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования было организовано две судмедэкспертизы. Одну из экспертиз провели в Москве. Специалисты выявили основную ошибку — перед родами не было сделано УЗИ. Это повлекло за собой то, что не был диагностирован разрыв шва.

В результате следователи предъявили обвинение лечащему врачу 20-го роддома, сообщает Е1.

Напомним, родные 22-летней девушки, которая погибла при родах в больнице Нижних Серег, подали апелляцию на оправдательный приговор акушерки.

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Екатеринбург
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