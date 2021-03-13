Лечащего врача обвинили в смерти 37-летней женщины в роддоме Екатеринбурга

Причиной смерти стал разрыв матки, гиповолемический шок. Екатерина умерла из-за кровотечения, поскольку разошелся шов от предыдущего кесарева. Было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования было организовано две судмедэкспертизы. Одну из экспертиз провели в Москве. Специалисты выявили основную ошибку — перед родами не было сделано УЗИ. Это повлекло за собой то, что не был диагностирован разрыв шва.