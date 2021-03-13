На площади 350 квадратных метров несколько часов горит здание хлебозавода в Серове

В производственном помещении горит кровля на площади 350 квадратных метров. Сейчас огонь локализован, угрозы распространения нет. На месте возгорания работает четыре единицы техники и 22 человека личного состава. До прибытия МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, рассказали E1 в МЧС.