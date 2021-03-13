Неизвестный обстрелял Mercedes бизнес-класса на платной стоянке в Екатеринбурге

Неизвестный обстрелял Mercedes бизнес-класса на платной стоянке в Екатеринбурге

Сегодня, 20:00ПроисшествияФото: скриншот видео Ura.ru
На платной парковке в Екатеринбурге неизвестный обстрелял и закидал кирпичами Mercedes бизнес-класса.

Инцидент произошел 12 марта, на улице Раевского, 20. По словам владелицы автомобиля, с ней связался хозяин парковки и заявил, что транспортное средство было обстреляно из огнестрельного оружия. Две пули оказались в заднем бампере. По мнению девушки, целились в бензобак.

Также неизвестный кинул два кирпича, разбив заднее стекло и повредив бампер и крышу, сообщает Ура.ру.

Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу. Началась проверка, виновник происшествия разыскивается.

Видео:Ura.ru

Напомним, 19 декабря в Екатеринбурге пьяный мужчина сжег автомобиль своей девушки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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