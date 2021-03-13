Неизвестный обстрелял Mercedes бизнес-класса на платной стоянке в Екатеринбурге

Инцидент произошел 12 марта, на улице Раевского, 20. По словам владелицы автомобиля, с ней связался хозяин парковки и заявил, что транспортное средство было обстреляно из огнестрельного оружия. Две пули оказались в заднем бампере. По мнению девушки, целились в бензобак.