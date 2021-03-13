Перебегавшую проезжую часть девочку сбила екатеринбрженка на кроссовере

Авария случилась у озера Шарташ вечером 12 марта на улице Рыбаков. 41-летняя водитель за рулем JAC S5 сбила несовершеннолетнюю, которая перебегала дорогу, не убедившись в безопасности, сообщили Е1 в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу,
Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в ДГКБ № 9 с ушибами, после осмотра девочку отпустили домой.
По словам водителя, она ехала с небольшой скоростью по правому ряду. Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть. Наезда избежать не удалось, несмотря на экстренное торможение.
Сейчас сотрудники полиции направили материалы в ПДН, чтобы родителей пострадавшей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание и поставили ребенка на профилактический учет.
Напомним, 5 марта в Качканаре водитель насмерть сбил двух пенсионерок, которые шли в поликлинику, на пешеходном переходе и скрылся. Позже он сам пришел с повинной в полицию.