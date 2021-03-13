В пьяного дебошира с ножом стрелял полицейский в Асбесте

Виновником ночного переполоха стал ранее трижды судимый за грабеж и разбойные нападения мужчина, 1988 года рождения. Дверь в квартиру полицейским открыла женщина и рассказала, что муж закрылся в комнате с ее дочерью. В этот момент выбежала девочка-подросток, а следом за ней отчим с ножом в руке. Сотрудник потребовал бросить оружие, но нарушитель спокойствия требования проигнорировал.