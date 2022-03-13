Бывший заключенный обокрал многодетную мать с пятью детьми в Нижнем Тагиле

15 тысяч рублей похитил сожитель у многодетной матери с пятью детьми в пригороде Нижнего Тагила. Мужчина освободился из тюрьмы в августе 2021 года.

В полицию обратилась 31-летняя жительница пригорода Нижнего Тагила, которая сообщила, что с ее банковской карты сняли 15 тысяч рублей. Выяснилось, что кражу совершил ее бывший сожитель, который освободился из мест лишения свободы в августе 2021 года. Мужчина признал свою вину. По словам подозреваемого, после освобождения из тюрьмы он не устроился на работу и существовал на средства многодетной матери, которая получала пособия на детей. Женщина доверяла сожителю и иногда давала ему банковскую карту, чтобы он совершал покупки, соответственно сожитель знал пин-код. Решив расстаться с тагильчанкой, мужчина перевел на свою карту 15 тысяч рублей, а также украл телефон ее сына и 300 рублей из кошелька. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Напомним, в Екатеринбурге мужчина украл банковскую карту у школьницы и потратил более пяти тысяч рублей в алкомаркетах на сигареты и выпивку. Вор украл карту у школьницы из Екатеринбурга и потратил более 5 тысяч в алкомаркетах

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