Покупатель убил продавца иномарки за кинотеатром в центре Нижнего Тагила

Убийство произошло накануне во дворе за кинотеатром «Родина» в Нижнем Тагиле. Мужчина позвонил продавцу элитной иномарки с предложением встретиться в центре города, где расстрелял последнего из травматического пистолета. Тело злоумышленник выбросил на трассе неподалеку от города.
Тревогу забили близкие пропавшего и обратились к правоохранителям за помощью.
Как рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, 12 марта злоумышленника удалось задержать. Он дал признательные показания и показал место, где оставил тело убитого. Также найдена иномарка.
Подозреваемым в убийстве оказался житель Невьянска. Молодой человек пояснил правоохранителям, что решил продать чужую машину, а вырученные деньги отдать своей возлюбленной. После чего хотел сдаться силовикам.
В СУ СК России по Свердловской области редакции TagilCity.ru пообещали прокомментировать инцидент позднее.