Покупатель убил продавца иномарки за кинотеатром в центре Нижнего Тагила

Злоумышленник лишил жизни жителя Нижнего Тагила за автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. Машину лже-покупатель приехал смотреть в район кинотеатра «Родина», там убил ее владельца, а позднее попытался перепродать транспорт на «Авито». Силовикам тагильчанин признался, что хотел вырученные деньги отдать своей девушке.

Убийство произошло накануне во дворе за кинотеатром «Родина» в Нижнем Тагиле. Мужчина позвонил продавцу элитной иномарки с предложением встретиться в центре города, где расстрелял последнего из травматического пистолета. Тело злоумышленник выбросил на трассе неподалеку от города. Тревогу забили близкие пропавшего и обратились к правоохранителям за помощью. Как рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, 12 марта злоумышленника удалось задержать. Он дал признательные показания и показал место, где оставил тело убитого. Также найдена иномарка. Подозреваемым в убийстве оказался житель Невьянска. Молодой человек пояснил правоохранителям, что решил продать чужую машину, а вырученные деньги отдать своей возлюбленной. После чего хотел сдаться силовикам. В СУ СК России по Свердловской области редакции TagilCity.ru пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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