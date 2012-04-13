Милые бранятся, не только тешатся: в Нижнем Тагиле пьяная девушка пырнула ножом своего парня
13 апреля 2012, 15:54Происшествия
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В ходе конфликта 22-летняя девушка взялась за нож и нанесла своему сожителю удар в область груди.
Тяжкое преступление раскрыли полицейские на территории Ленинского района Нижнего Тагила. По сигналу бригады скорой, которые оказывали медицинскую помощь 28-летнему мужчине с ножевой раной, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими было изъято орудие преступления – нож.
В квартире дома по улице Некрасова они задержали девушку, которая сразу же призналась в преступлении. В настоящий момент проводится дальнейшая проверка, но известно, что драка возникла из-за конфликта между молодыми людьми. А эмоциональный порыв девушки был подкреплен выпитым спиртным.
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