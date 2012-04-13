Милые бранятся, не только тешатся: в Нижнем Тагиле пьяная девушка пырнула ножом своего парня

Тяжкое преступление раскрыли полицейские на территории Ленинского района Нижнего Тагила. По сигналу бригады скорой, которые оказывали медицинскую помощь 28-летнему мужчине с ножевой раной, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими было изъято орудие преступления – нож.

В квартире дома по улице Некрасова они задержали девушку, которая сразу же призналась в преступлении. В настоящий момент проводится дальнейшая проверка, но известно, что драка возникла из-за конфликта между молодыми людьми. А эмоциональный порыв девушки был подкреплен выпитым спиртным.