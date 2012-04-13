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Милые бранятся, не только тешатся: в Нижнем Тагиле пьяная девушка пырнула ножом своего парня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Милые бранятся, не только тешатся: в Нижнем Тагиле пьяная девушка пырнула ножом своего парня

13 апреля 2012, 15:54Происшествия
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