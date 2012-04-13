На Урале военного уволили на пороге смерти, чтобы сэкономить

А.Бердинский был начальником караула во внутренних войсках, сопровождал спецгрузы. Перед очередной командировкой в марте 2010 года он прошел обследование, в заключении значилось, что мужчина здоров и годен к военной службе. 18 марта ему поставили прививки от гриппа и клещевого энцефалита. На следующий день военный уехал в командировку, где почувствовал себя плохо. 5 апреля А.Бердинский вернулся домой, а уже 7 апреля попал в больницу в тяжелом состоянии — у него внезапно отказали почки: содержание мочевины и креатинина в крови было близко к критическому уровню.

Три месяца мужчина пролежал в больнице.

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Так как он умер не военнослужащим, на содержание дочери назначили пенсию по потере кормильца 6 000 рублей. Для того, чтобы содержать себя, 6-летнюю дочь и больную мать, я сужусь с воинской частью, пытаюсь доказать, что заболевание муж получил при исполнении обязанностей говорится в обращении.

Согласно заключению независимой военно-врачебной экспертизы, заболевание почек - хронический гломерулонефрит - военнослужащий получил в результате военной службы. Однако начальство в погонах с этим фактом не согласно и никаких компенсаций семье А.Бердинского не выплатило.

Как сообщили в пресс-службе южноуральского уполномоченного по правам человека, К.Бердинская подала иск в Снежинский горсуд, процесс закончился полной победой женщины. Военных в частности обязали выплатить супруге погибшего единовременное пособие в размере 120 окладов денежного содержания и восстановить А.Бердинского на рабочем месте.

Но войсковая часть подала кассацию, и в декабре 2011 года этот же суд вынес абсолютно противоположное решение. Более того, возместить стоимость военно-врачебной экспертизы (57 тысяч рублей) должна была К.Бердинская. В феврале 2012 года женщина обжаловала это решение в облсуде, но и вышестоящая инстанция встала на сторону военных. К.Бердинская не намерена останавливаться и будет продолжать судебную тяжбу.