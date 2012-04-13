На Вагонке самовольное подключение к электричеству привело к трагедии

Известно, что чета вела асоциальный образ жизни и последние нескольколет не платила за коммуналку. В итоге, от электричества их отключили.

Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, в темноте семейное счастье не клеилось и предприимчивые супруги решили самостоятельно подключить свет. По одной их версий, самодельная проводкагде-то коротнула и начался пожар. Будучи пьяными, мужчина и женщина незаметили возгорания и задохнулись, надышавшись продуктами горения. Внастоящее время ведется проверка. Причины трагедии устанавливаются.