На Вагонке самовольное подключение к электричеству привело к трагедии
13 апреля 2012, 08:50ПроисшествияОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Желание жить в светлой квартире привело к трагедии. В одном из домов на Энтузиастов произошел пожар. Два человека погибли. В клубах дыма были обнаружены тела 47-летнего мужчины и 46-летней женщины.
Известно, что чета вела асоциальный образ жизни и последние нескольколет не платила за коммуналку. В итоге, от электричества их отключили.
Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, в темноте семейное счастье не клеилось и предприимчивые супруги решили самостоятельно подключить свет. По одной их версий, самодельная проводкагде-то коротнула и начался пожар. Будучи пьяными, мужчина и женщина незаметили возгорания и задохнулись, надышавшись продуктами горения. Внастоящее время ведется проверка. Причины трагедии устанавливаются.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей