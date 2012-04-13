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На Вагонке самовольное подключение к электричеству привело к трагедии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке самовольное подключение к электричеству привело к трагедии

13 апреля 2012, 08:50ПроисшествияОльга
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