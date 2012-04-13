Полицейские нашли тагильчан, которые угнали и подожгли Газель

В Нижнем Тагиле установлены и задержаны двое молодых людей, которые в конце марта похитили, а затем сожгли пассажирскую Газель, написано на сайте Нижнетагильского управления МВД. Напомним, рано утром 24 марта в отдел полиции № 19 обратился 33-летний мужчина с заявлением о краже принадлежащей ему автомашины 2004 года выпуска, которая была оставлена на ночь у дома по улице Копровой. Хозяин оценил причиненный ему ущерб в 200 тысяч рублей. Этим же утром похищенную автомашину обнаружили сгоревшей на улице Академика Павлова. На месте пожара экспертами был изъят обгоревший регистрационный знак.

По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 19 был задержан 19-летний молодой человек, уже имеющий судимость за преступление имущественного характера. В дальнейшем задержали и его подельника, неработающего жителя Тагилстроевского района, который ранее также задерживался за совершение аналогичного преступления, в отношении него в настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

В момент совершения преступления оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения. Приятели воспользовались тем, что Газель не была оборудована системой сигнализации, и открыли ее. Владелец машины предусмотрительно заблокировал руль, но злоумышленники взломали блокировку обнаруженной в салоне монтировкой. В районе поселка Мокрая Ольховка угонщики не справились с управлением, и Газель въехала в сугроб. Преступные планы о разборе автомашины и продаже запчастей тут же рухнули рассказывает исполняющая обязанности заместителя начальника следственного отдела № 4 Татьяна Плотникова.

Перед поджогом маршрутки парни вытащили кейс с инструментами и запасное колесо и припрятали неподалеку в снегу. Сами же, спрятавшись, наблюдали, как горит машина. Убедившись, что следы их преступной деятельности уничтожены, как им показалось, они скрылись, намереваясь вернуться за похищенным имуществом, когда все утихнет. Как сообщают в полиции, уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» было возбуждено 11 апреля следственным отделом ОП № 19. До суда подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде.