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Мэра Дегтярска Минфин наказал штрафом за незаконное заключение контракта во время фиктивного режима ЧС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэра Дегтярска Минфин наказал штрафом за незаконное заключение контракта во время фиктивного режима ЧС

13 апреля 2016, 14:25ПроисшествияТимофей Данилов
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