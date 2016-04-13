Мэра Дегтярска Минфин наказал штрафом за незаконное заключение контракта во время фиктивного режима ЧС
13 апреля 2016, 14:25ПроисшествияТимофей Данилов
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Областной минфин выписал главе Дегтярска Игорю Бусахину штраф в размере 25-ти тысяч рублей за незаконный контракт в сфере ЖКХ.
Прокурорская проверка выявила, что в сентябре 2015 года на территории города был незаконно введен режим чрезвычайной ситуации. Известно, что в условиях ЧС возможно заключать муниципальные контракты без проведения тендера.
Этой схемой и воспользовался Игорь Бусахин: заключил контракт на строительство объекта теплоснабжения в городе. Прокуратура уличила мэра в совершении преступления. Было возбуждено административное дело.
Сейчас Бусахин обязан выплатить штраф – 25 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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