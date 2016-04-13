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Напросились в гости на чай: в Каменске-Уральском две женщины пошли под суд за убийство пожилой пары
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Напросились в гости на чай: в Каменске-Уральском две женщины пошли под суд за убийство пожилой пары

13 апреля 2016, 09:10ПроисшествияТимофей Данилов
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