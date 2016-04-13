Напросились в гости на чай: в Каменске-Уральском две женщины пошли под суд за убийство пожилой пары

По версии следствия, в январе 2016 года жительницы Каменск-Уральского убили супругов в их собственной квартире. Обе подозреваемые уже отбывали тюремный срок.

Одна из обвиняемых являлась соседкой убитых. Она узнала, что пожилая чета проживает в квартире одна, родственников нет. Выяснилось – пенсионеры хранят у себя в квартире крупную сумму денег. Сбережения супругов и стали целью злоумышленниц.

Так, соседка зашла в гости к своим жертвам под предлогом выпить по чашечке чая. Позже, заявилась её сообщница, якобы в поисках подруги. Когда пенсионеры открыли второй женщине входную дверь, те стали избивать хозяев квартиры.

От полученных травм пожилые люди, 1928 и 1929 годов рождения, скончались. А убийцы украли из их квартиры 83 тысячи рублей.

За убийство по предварительному сговору и разбой дамам светит пожизненное заключение.