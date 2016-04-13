Ограбили не того, поэтому вернули вещи: полицейские задержали двух тагильчан, подозреваемых в квартирной краже (ФОТО)

31 марта молодой человек, снимающий квартиру на улице Пархоменко, вернулся домой в 9 часов вечера. Подойдя к входной двери, тагильчанин заметил, что замки сломаны – в квартире кто-то побывал.

Оказалось, неизвестные украли ноутбук, фотоаппарат и гитару. Потерпевший обратился в полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили записку от визитеров: «Где инструмент?». Что означает и кому адресовано послание, парень не знал.

Позже потерпевший вновь пришел в полицию и сказал, что украденные вещи вернулись в целности и сохранности. Правда, не признавался, каким именно образом.

Сыщики поймали воришек и выяснили истинную причину проникновения со взломом, невольным виновником которого стал брат хозяйки квартиры. Он вместе со знакомыми занимался «халтурой» - выполнял ремонтные работы. Бригада распалась, и у мужчины остались кое-какие инструменты, которые он никак не мог вернуть своим бывшим коллегам.

Задержанные пришли по адресу, где, как они считали, и проживал их должник. На звонки никто не отвечал. Тогда молодые люди взломали замки и пробрались в квартиру, чтобы самостоятельно найти свои инструменты. Обнаружить их не удалось. Тогда взломщики забрали другие вещи и оставили записку, намекнув так на возможный обмен. Поняв, что они ограбили совершенно постороннего человека, задержанные тут же вернули вещи потерпевшему.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до 6-ти лет лишения свободы.

Молодые люди искренне раскаялись в содеянном. До этого судимы не были, имеют постоянную работу. Сейчас они отпущены домой под подписку о невыезде.