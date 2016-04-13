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Ограбили не того, поэтому вернули вещи: полицейские задержали двух тагильчан, подозреваемых в квартирной краже (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограбили не того, поэтому вернули вещи: полицейские задержали двух тагильчан, подозреваемых в квартирной краже (ФОТО)

13 апреля 2016, 15:35ПроисшествияТимофей Данилов
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