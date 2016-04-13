Пожилой тагильчанин погиб вчера в пожаре на Новой Кушве, а в коллективном саду УВЗ неизвестные подожгли садовый домик

Рано утром, в 7:18, на улице Никитина загорелся частный дом, внутри которого находился 72-летний мужчина:

На площади 10 м² горели домашние вещи. В ходе тушения внутри был обнаружен погибший мужчина 1944 года рождения. Дознаватель выяснил, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде. Мужчина нигде не работал и систематически употреблял спиртные напитки рассказали в Отделе надзорной деятельности журналисту TagilCity.ru.

Этот случай очень похож на случившийся несколькими днями ранее в пригороде Нижнего Тагила. Тогда из-за непотушенной сигареты в дыму задохнулись муж и жена.

Вечером 12 апреля, в 18:34, ещё один пожар произошел в коллективном саду УВЗ №3. Неизвестные лица забрались в садовый домик. Из-за их неосторожного обращения с огнем произошло возгорание, которое привело к пожару. Огонь охватил 30 м², пострадала кровля и чердачные перекрытия домика. В этот раз пострадавших не было.