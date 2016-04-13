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Пожилой тагильчанин погиб вчера в пожаре на Новой Кушве, а в коллективном саду УВЗ неизвестные подожгли садовый домик
Сюжеты:
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Пожилой тагильчанин погиб вчера в пожаре на Новой Кушве, а в коллективном саду УВЗ неизвестные подожгли садовый домик

13 апреля 2016, 12:20ПроисшествияДенис Таратонов
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