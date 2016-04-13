В Ирбите под суд пойдут молодые сбытчики наркотиков

Ядовитое зелье трое молодых людей приобрели в августе прошлого года в столице области. Чтобы масса была больше, подельники смешали наркотики с веществом растительного происхождения. Затем они расфасовали зелье по пакетикам и стали их реализовывать в родном Ирбите путем размещения закладок.

Покупатели расплачивались с наркоторговцами популярным в этой незаконной сфере способом: путем перечисления денег на счет в электронной системе платежей.

Полицейские изъяли у молодых людей более 135-ти грамм наркотиков. Стоит добавить, что всем преступникам всего по 19-20 лет. Наркоторговцам из Ирбита грозит до 15-ти лет лишения свободы.

В марте тагильские полицейские задержали супружескую пару, которая промышляла интернет-продажей метамфетамина.