В Нижнем Тагиле беженец с Донбасса, директор фирмы по установке окон и балконов, обманул десятки тагильчан (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась 58-летняя жительница Татьяна. Она рассказала, что в июле прошлого года заказала балкон в фирме ООО «Константа». Балкон ей так и не сделали, фирма исчезла, а Татьяна в настоящее время ежемесячно выплачивает кредит банку, с которым у фирмы был заключен договор.

В июле 2015 года мошенники ходили по квартирам, предлагали заказать отделку балкона в рассрочку, пенсионерам даже предоставляли скидки. Татьяна сначала отказалась от услуг компании. Однако позже представители фирмы её все-таки уговорили. Женщину для заключения договора даже отвезли в офис в центр города. На месте выяснилось, что оплата работы оформляется не в рассрочку, а в кредит, который выдается банком. Тогда тагильчанка оформила договор на 45 тысяч рублей на 10 месяцев.

После заключения договора фирма до ноября тянула с установкой, переносила сроки, в конечном итоге они вообще пропали. Директора организации Сорочкина Константина Александровича найти не могут рассказывает Татьяна.

Женщина написала заявление в полицию. Через некоторое время ей пришел ответ с отказом в возбуждении уголовного дела.

В полиции Татьяне объяснили, что директор фирмы скрылся, вероятно, уехал обратно на Украину. Обращаться в прокуратуру женщина не хочет.

Я живу в Дзержинском районе, фирма находилась в Ленинском. В какую прокуратуру идти? То ли по месту жительства, то ли месту нахождения организации... У меня мама больная, я работаю. Я просто опустила руки.

Несмотря на то, что балкон тагильчанке не сделали и услуги не были оказаны, она продолжает выплачивать кредит.

Банку я не могу не платить, потому что они же угрожать будут, будут названивать. Я этого боюсь. Мне моё здоровье дороже.

По словам Татьяны, от мошенников пострадало много людей: сотрудники фирмы прошлись по Ленинградскому пр., по пр. Вагоностроителей и по ул. Зари. Одной её знакомой, у которой внучка юрист, фирма балкон всё-таки сделала.

Они пригрозили судом, ей успели поставить балкон.

Тагильчанка также рассказала, что видела информацию о недобросовестной фирме в «Черном списке Тагила» в социальной сети «ВКонтакте».

В декабре или в ноябре я заходила в эту группу, про них была большая статья, было много отзывов.

Редакция TagilCity.ru изучила эти комментарии, журналист связался с теми, кто оставил отзывы в статье про ООО «Константа».

Одна из девушек рассказала, что в конце сентября по поселку Верхняя Черемшанка ходили два мужчины, предлагали установить окна, оформив кредит.

Мы живем в районе Верхняя Черемшанка. Ходили у нас по поселку два мужчины, солидные такие, не скажешь, что мошенники, и предлагали окна с установкой. А у меня бабушка как раз задумывалась об этом и вот решилась. Зашли они к бабушке с дедушкой, рассказали, что можно взять в кредит, бабушка и согласилась. Приехали, значит, к ним домой, сняли мерки. За 4 окна вышло около 100 тысяч. На тот момент, они даже не подумали,что это много - за 4 окна, так как окна не стандарт и все такое, согласились. С ними был, как они сказали, сотрудник банка, сразу на месте заполнили все документы, оформили кредит.

Окна родственникам девушки пообещали установить в течение двух недель, но за это время никто так и не приехал. Сначала на вопрос, где окна, в фирме ответили, что сломалась машина. Попросили подождать 5 дней. Пока заказчики ждали, заплатили первый взнос по кредиту - около четырех тысяч.

Потом, значит, опять звоним, мол, когда уже окна привезут. Отвечает девушка, сначала высказалась на нас нецензурной бранью и отключилась. Потом ещё раз звоним, отвечает уже мужчина - и все повторяется.

Прочитав о мошенниках «ВКонтакте», девушка позвонила молодому человеку, написавшему о фирме. Он посоветовал обратиться в полицию, что пострадавшие и сделали. В отделении сказали, что будут искать недобросовестных бизнесменов.

Кредит за второй месяц обманутые заказчики решили не платить, так как не хотели платить за воздух.

Мы за второй месяц кредита не стали платить, так как за что платить, мы так и объясняли банку. Но потом, когда полиция как- то связалась с банком, нам растянули его, то есть теперь платим по 2.700 каждый месяц. Только за что - неизвестно. И пока тишина.

Другая женщина, со Старателя, тоже в конце сентября, заказала в «Константе» три окна. Ольга, так зовут женщину, увидела их визитку в почтовом ящике, позвонила. Через два часа к ней приехали представители фирмы, сделали замеры. Затем женщину отвезли в офис, заключили договор, оформили кредит на 56 тысяч рублей. Фирма обещала в течение 21 дня окна установить. Подождав обещанные три недели, тагильчанка позвонила в компанию: там сказали, что всё обязательно сделают. Не дождавшись выполнения обещаний, 25 октября женщина поехала на Садовую, 10.

В офисе она встретила ещё двух женщин из поселка Уралец. Они разговорились. Оказалось, у женщин похожая история. К ним пришли, сделали замеры, отвезли в офис и обратно, заключили договор, деньги взяли, услуги не оказали. В офисе женщины поинтересовались у подъехавшего шофёра, что с окнами, когда установят. Тот ответил, что вышла какая-то заминка, поэтому выполнение установки задержали. На вопрос о том, где молодые люди, которые оформляли заказ, шофёр ответил, что они на выезде, выполняют заказы.

Потом я ещё им звонила, они всё «мозги пудрили». 11 ноября мы пошли писать заявление на Красную, 10. После этого я продолжала названивать в фирму, но где-то после 16 ноября они перестали отвечать на звонки. Кредит мы выплатили - не рискнули не платить. В прошлую пятницу, 8 апреля, позвонил следователь, сообщил об открытии уголовного дела.

Редакция сделала запрос в полицию с вопросом, поступали ли обращения от граждан, пострадавших от этой фирмы.

Действительно, в отделе полиции №18 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент установлены 19 потерпевших. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого 1983 года рождения, учредителя выше названного ООО, уроженца Донецкой области сообщила Элина Балуца, начальник пресс-службы МВД.

В интернете сохранились данные фирмы ООО «Константа».

9 апреля журналист TagilCity.ru побывал на Садовой,10. Но самой фирмы по указанному адресу нет: на двери бывшего офиса остались лишь следы от указателя, сама дверь закрыта.

На данный момент известно, что все пострадавшие выплатили мошенникам порядка 1 миллиона рублей. Напомним, в начале 2016 года от действий тагильского злоумышленника пострадала жительница Москвы. Тогда установить преступника и вернуть украденное помогла публикация на TagilCity.ru. А чем закончится данная история - покажет время и расскажет TagilCity.ru.