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9-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Верхней Пышме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Верхней Пышме

13 апреля 2017, 13:40Происшествия
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