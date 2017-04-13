9-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Верхней Пышме

Как сообщает Накануне.ру, девочка попала под колеса отечественной «семерки», за рулем которой находился 66-летний водитель с большим стажем вождения.

Установлено, что ребенок гулял на улице без присмотра родителей и играл вблизи дороги. Девочка резко выскочила на проезжую часть перед приближающимся автомобилем. Водитель ТС не успел предпринять мер по предотвращению наезда.

Пострадавшая госпитализирована в больницу, у нее диагностировано сотрясение мозга.