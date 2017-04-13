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Екатеринбуржец на «Лексусе» врезался в отбойник и протаранил несколько автомобилей: в машине находились ребенок и беременная женщина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец на «Лексусе» врезался в отбойник и протаранил несколько автомобилей: в машине находились ребенок и беременная женщина (ФОТО)

13 апреля 2017, 16:15Происшествия
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