Екатеринбуржец на «Лексусе» врезался в отбойник и протаранил несколько автомобилей: в машине находились ребенок и беременная женщина (ФОТО)
13 апреля 2017, 16:15Происшествия
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В Екатеринбурге поздним вечером 12 апреля водитель «Лексуса» врезался в разделительный барьер и протаранил несколько припаркованных машин.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, в иномарке находились беременная женщина и ребенок, а водитель ехал со скоростью более 100 км в час. Свидетели сообщили, что пострадавших нет, но беременную женщину и малыша на всякий случай госпитализировали.
На место ДТП оперативно подоспели владельцы покореженных иномарок и шумно выясняли отношения с виновником инцидента. На место происшествия прибыли полицейские, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Подробности ДТП будут известны после проведения экспертиз.
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Фото: Е1
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