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Мотоциклист на скорости перевернулся и получил травму ноги в ДТП недалеко от Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мотоциклист на скорости перевернулся и получил травму ноги в ДТП недалеко от Нижнего Тагила (ФОТО)

13 апреля 2017, 12:05Происшествия
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