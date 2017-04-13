Мотоциклист на скорости перевернулся и получил травму ноги в ДТП недалеко от Нижнего Тагила (ФОТО)
13 апреля 2017, 12:05Происшествия
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На автодороге Балакино-Большая Лая произошло ДТП, во время которого водитель мотоцикла получил травмы ноги и головы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 21:50 12 апреля в районе села Большая Лая 28-летний мотоциклист не справился с управлением транспортного средства «ИМЗ 8-103-10», допустив съезд с дороги и опрокидывание.
Владелец мотоцикла двигался по автотрассе без государственных регистрационных номеров, не имея водительского удостоверения, об этом сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате ДТП водитель остался жив, но был травмирован. Он получил открытый перелом левой голени, черепно-мозговую травму и был госпитализирован в третью городскую больницу Нижнего Тагила.
Врачи оказали ему соответствующую медицинскую помощь, после чего мужчина был отпущен домой для продолжения лечения.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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